Новостройка в Новосибирске пошла трещинами

В Новосибирске жители новостройки боятся, что их дом, построенный в 2020 году, может рухнуть.

В Новосибирске жительница одного из жилых комплексов пожаловалась на то, что первые трещины в доме заметила ещё весной этого года. Сначала они появились на первых этажах, а затем их увидели жители верхних этажей.

Также ещё одна жительница квартиры этого же дома сообщила, что у неё лопнули обои по причине той самой трещины. По словам собственницы, им с мужем предложили поклеить новые обои, но они отказались, так как переживают, что трещина может пойти дальше и обои не спасут ситуацию.

В свою очередь, сотрудники управляющей компании написал в акте, что трещина глубиной 3 сантиметра является усадочной. Жильцам сообщили, что застройщик проводил экспертизу, по результатам которой было выявлено, что безопасности жильцов ничего не угрожает.

Напомним, что в Новосибирске обнаружили самые большие студии в новостройках.