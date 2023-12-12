Роспотребнадзор сообщил о возможном возвращении масочного режима в Новосибирске

В Новосибирскую область хотят вновь ввести масочный режим.

Как сообщает Роспотребнадзор, необходимости вводить дополнительные ограничения в Новосибирской области пока нет.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора ежедневно отслеживают эпидемиологическую обстановку. Они рекомендуют всем жителям региона соблюдать профилактические меры и самостоятельно следить за своим здоровьем, а при первых признаках недомогания обращаться к врачам. По возможности носить маски, в качестве профилактики от защиты болезни.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что из-за ОРВИ в Новосибирске закрыли 66 классов в 21 школе.