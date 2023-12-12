С помощью ИИ в Новосибирске проверят зрение у школьников

У школьников Новосибирской области проверят зрение при помощи искусственного интеллекта.

Пресс-служба Новосибирского государственного университета сообщила о том, что Новосибирский филиал Национального медицинского исследовательского центра Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации в рамках совместной деятельности с НГУ планируют использовать технологии искусственного интеллекта для дистантного скринингового тестирования зрения детей школьного возраста.

Директор Новосибирского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова профессор Валерий Черных отметил, что сотрудничество с вузом и внедрение искусственного интеллекта позволит выявить на ранних стадиях нарушения функций зрительного анализатора у детей.

В школы Новосибирской области уже внедрили дистантное обследование в виде тестирования групп учащихся. Использование программы позволит в короткие сроки и с минимальными финансовыми затратами обследовать детей школьного возраста, сообщила пресс-служба НГУ.

Напомним, что в НГТУ НЭТИ разработали систему удаленного мониторинга подачи тепла в школы и детсады.