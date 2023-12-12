Суд решил выдворить мигрантов, чьи дети потушили вечный огонь в Петербурге

Обе семьи живут в России с нарушениями миграционного законодательства.

По информации от регионального главка МВД, две семьи, чьи дети потушили Вечный огонь в Петербурге при помощи снега, будут выдворены из России.

Суд поддержал выдворение. Учитывалось также то, что обе семьи нарушили миграционное законодательство Российской Федерации.

Напомним, что два мальчика в возрасте 10 и 14 лет потушили Вечный огонь снегом. Дети вместе с родителями находились на территории России без соответствующих документов.