В Новосибирск во второй декаде декабря начнется потепление до -4 градусов

Среднедекадная температура воздуха составит 19-23 градуса мороза.

В Новосибирске среднесуточная температура воздуха остается ниже нормы на 20-23 градуса. По прогнозам начальника отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Натальи Кичановой, погода улучшится с 14 декабря.

В течение первой половины декады среднедекадная температура составит от 19 до 23 градусов мороза, что на 6-8 градусов ниже климатической нормы. К концу декады ожидается небольшое потепление до 4-9 градусов ниже нуля в некоторых районах. До наступления положительных изменений, до 14 декабря, сохранится низкая температура, достигая до -44 градусов местами ночью и до -34 градусов днем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске температура может опуститься до -45 градусов.