В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения девочки-сироты в туалете

Избитая в школьном туалете девочка оказалась в больнице в Новосибирске.

В Новосибирске возбудили уголовное дело после жестокого избиения девочки подростками в туалете школы №183. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила бабушка пострадавшей.

По словам Тамары, Лида (имя изменено), сейчас находится в больнице, однако не сказала в какой, ссылаясь на тайну следствия. На другие вопросы она также не стала отвечать.

«Уголовное дело возбудили, так как глава СК Бастрыкин взял это дело на свой контроль», — отметила она.

В Следственном комитете по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм сообщили, что ведомством проводится уголовно-процессуальная проверка по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения.

Напомним, напавшие подростки заявили, что избили Лиду за воровство телефонов и денег, а также сказали, что она якобы употребляла наркотики.



Как ранее писал Сиб.фм, директор школы рассказала об избиении девочки-сироты в туалете.