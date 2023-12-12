В Новосибирской области на выборах президента хотят применить дистанционное голосование

В Новосибирской области рассматривают возможность введения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах президента.

Председатель облизбиркома Ольга Благо сообщила, что регион уже подал заявку на проведение ДЭГ. В настоящее время ожидается решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Она отметила, что вероятность введения ДЭГ высока, учитывая успешный опыт его использования на предыдущих выборах губернатора в области.

Всего на выборах президента задействуют 1804 избирательных участка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Кремль сделал заявление по выборам президента России.