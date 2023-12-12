В Новосибирской области продукты подорожали на 1,7% за месяц

Больше всего поднялись цены на огурцы и помидоры в Новосибирске.

По данным Новосибирскстата, за месяц продукты в Новосибирской области подорожали на 1,7%.

Так, например, куриное мясо в ноябре подорожало ещё на 2,7%, а рост цен на куриное яйцо достиг 13,9%. Хлебобулочные изделия подорожали на 5,4%, а макаронные изделия поднялись в цене на 7,9%.

Но самый большой рост цен был заметен на свежие овощи и зелень. Огурцы подорожали сразу на 47,7%, а помидоры подорожали на 17,2%, капуста — на 10,5%, зелень — на 8,7%.

Также в ноябре в цене подросли товары из непродовольственной категории, на 1%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эксперт Востриков прокомментировал и объяснил причины роста цен на продукты.