В Новосибирской области цены на электроэнергию вырастут в два раза

Для региона индекс изменения стоимости коммунальных услуг на 2024 утвержден для жителей на уровне в среднем в размере 9,5%.

С 1 января 2024 года жители Новосибирской области столкнутся с повышением тарифов на электроэнергию. Об этом заявил руководитель департамента по тарифам региона Гарей Асмодьяров.

По утвержденному индексу изменения стоимости коммунальных услуг на 2024 год, повышение составит в среднем 9,5%, что находится в пределах предельно допустимого отклонения индекса — 3,2%.

Асмодьяров сообщил, что установлены новые тарифы на электроэнергию. В первом полугодии 2024 года тарифы для горожан составят 3,36 рубля за киловатт/час, а во втором полугодии этот показатель увеличится до 3,66 рубля за киловатт/час.

Жители сел будут платить 2,68 рубля за киловатт/час в первом полугодии и 2,93 рубля во втором полугодии 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область побила рекорд по потреблению электроэнергии.