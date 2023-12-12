В Тихий поселок в Новосибирске могут вернуть маршрутку

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, поручил запустить маршрутку до Тихого поселка за два дня.

11 декабря жители Тихого поселка записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть маршрутку в их микрорайон — они вынуждены добираться два километра до ближайшей остановки.

После этого администрация Новосибирска сообщила о том, что маршрут до поселка не удастся организовать в связи с тем, что железнодорожный переезд по улице Магаданской не соответствует требованиям безопасности.

12 декабря обращение жителей обсудили в мэрии на аппаратном совещании. Мэр города Анатолий Локоть поручил за два дня решить эту проблему, предложив начать работу там частному перевозчику. Глава также поручил ему доложить о решении вопроса.

Напомним, что в Новосибирске повысят стоимость проезда в транспорте с 23 декабря.