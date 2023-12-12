За 33 млн рублей ищут подрядчика для ремонта трёх дорог в Новосибирске

В Новосибирской области планируют отремонтировать три участка дорог.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что в Новосибирске ищут подрядчика для ремонта трёх дорог. Заказчиком работ является МКУ Новосибирского района «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства».

За 33 миллиона нужно отремонтировать участок дороги «Академгородок — Каменушка», «30 км а/д «К-19Р» — санаторий Берёзка» и «Пашино- Новосибирск — «М-53».

По данным объявления, финансирование пойдёт из бюджета района. Победителя объявят 10 января следующего года.

Напомним, что 14 мостов в Новосибирской области хотят отремонтировать в 2024 году.