В Новосибирске появились мошенники, которые передвигаются на такси

Новосибирцев предупреждают о группе людей, которая обманывает пенсионеров.

На сайте Куйбышевского муниципального района Новосибирской области опубликовали запись о том, что полиция предупреждает местных граждан о мошенниках.

Сообщается, что это группа людей обманывает пенсионеров, они забирают от 100 до 900 тысяч рублей и передвигаются по Куйбышеву на такси «Яндекс». Возраст участников группы — 18-25 лет. Также предполагается, что они работают под руководством граждан Украины.

Основная тема мошенничества — ваш родственник попал в ДТП, необходимо решить вопрос с правоохранительными органами, вам нужно передать определенную сумму денег.

Напомним, что таким образом в феврале — марте 2023 года обманули пенсионерку из Новосибирска на 900 тысяч рублей.