41-й общевойсковой краснознаменной армии присвоили наименование «гвардейская»

Владимир Путин присвоил наименование «гвардейская» 41-й общевойсковой краснознаменной армии, 100-й отдельной бригаде разведки, 177-му отдельному полку морской пехоты и 49-й зенитной ракетной бригаде.

Владимир Путин Президент РФ подписал указ о присвоении 41-й общевойсковой краснознаменной армии почетного наименования «гвардейская». Документ был опубликован на официальном сайте правовых актов 18 декабря.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоить 41-й общевойсковой краснознаменной армии почетное наименование «гвардейская», — говорится в документе.

Напомним, что Бастрыкин поручил проверить обстоятельства жестокого избиения подростка в Новосибирске.