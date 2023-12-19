Мэр Новосибирска Локоть отчитал новую главу дептранса из-за уборки снега

Он раскритиковал позицию нового руководителя структуры Олеси Богомазовой.

В Новосибирске мэр Анатолий Локоть недоволен работой департамента транспорта по уборке снега. Он раскритиковал руководителя структуры Олесю Богомазову. На аппаратном совещании мэр потребовал точных данных о проделанной работе.

Богомазова отметила, что объемы очистки дорог в городе значительно увеличились, достигнув тройного роста. С 11 декабря на улицах работали до 390 машин, ежедневно убиравших до 5 тысяч кубометров снега. При усилении холодов количество техники увеличили до 526 единиц, а интенсивность вывоза снега достигла 22 тысяч кубометров в сутки.

В ответ на замечание мэра о возможной отсрочке работ до весны Богомазова заявила, что невозможно точно спрогнозировать все действия. Мэр Локоть сказал, что недоволен «резиновыми ответами». Он настоял на точных расчетах и данных.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Локоть рассказал, когда в Новосибирск привезут новые троллейбусы.