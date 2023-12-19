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общество

Микрорайон «Клюквенный» в Новосибирске возведут четыре застройщика

Фото: Pexels.com

В Новосибирске в микрорайоне «Клюквенный» начнется строительство нового жилого комплекса на территории площадью 200 гектаров.

В проекте участвуют четыре крупных застройщика: ГК «Талан» из Ижевска, ГК «Союз» из Барнаула, «Завод сборного железобетона № 6» из Омска и местный застройщик «СЗ ДСК КПД-Газстрой».

Общая площадь нового строительства превысит 1 миллион квадратных метров и включит в себя многоквартирные дома, детские сады, школы, объекты здравоохранения, спорта, а также современную инженерно-транспортную инфраструктуру.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за этот год отремонтировали 10 мостовых переходов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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