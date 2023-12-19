Путин 19 декабря подписал ряд законов: что изменится

Сегодня, 19 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал несколько законов, регулирующих различные сферы общественной жизни.

Школьникам теперь запретили использовать мобильные телефоны во время уроков. Контроль за выполнением этого правила будет осуществляться педагогами и руководством школы.

С 1 сентября 2024 года вводятся обязательные уроки труда для учащихся начальных и средних классов. Это изменение направлено на развитие навыков труда среди школьников.

Пенсионеры и граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, освобождаются от банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Родителям, вышедшим в декрет, сохраняется право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, если они вернутся на работу раньше установленного срока.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появилась возможность пополнять транспортные карты онлайн.