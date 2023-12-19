В Новосибирске появилась возможность пополнять транспортные карты онлайн

Идет массовый перевод карт на новую технологию работы.

Жители Новосибирска получили возможность удобно и быстро пополнять транспортные карты в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

В настоящее время происходит широкомасштабный переход на новую технологию работы с транспортными картами. Этот процесс осуществляется без участия пользователей во время оплаты проезда. После внедрения изменений у пассажиров появится возможность пополнять средства на своих картах как через терминалы, так и удаленно.

Пополнить карту можно будет в приложении «Транспортная карта» и в личном кабинете на официальном сайте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Новосибирска Локоть отчитал новую главу дептранса из-за уборки снега.