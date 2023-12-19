Путин 19 декабря выступил на расширенной коллегии Минобороны: главные заявления

В ходе выступления на расширенной коллегии Министерства обороны, президент России Владимир Путин заявил, что страна не отступит от поставленных целей в СВО.

Он подчеркнул, что российские вооруженные силы удерживают инициативу, осуществляя необходимые меры в соответствии с национальными интересами.

Путин отметил, что системы связи требуют перестройки, а применение современных технологий разведки должно стать более эффективным.

Глава государства подчеркнул, что необходимо увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также улучшить работу систем противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что даже небольшие дроны могут представлять угрозу.

«Ожидается, что гособоронзаказ в следующем году будет выполнен на 98%», — сказал Путин.

В конце своей речи Путин объявил минуту молчания со словами:

«Мы всегда будем верны делу, за которое отдали свои жизнь наши боевые товарищи».

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин рассказал, какие проблемы выявила СВО.