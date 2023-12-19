Путин рассказал, какие проблемы выявила СВО

Он отметил, что нужно серьезно перестраивать работу систем связи.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления спутниковой группировки страны на глобальном уровне.

В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны он отметил, что специальная военная операция показала, что важно серьезно пересмотреть работу систем связи.

«Нужно серьезно перестраивать работу систем связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне», — сказал президент.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Шойгу подписал приказ, связанный с мобилизацией и военным положением в России.