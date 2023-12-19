Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего бойца Рудакова

Последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца Рудакова поручил выполнить Сергей Шойгу.

В Telegram-канале Минобороны России опубликовали сообщение о том, что генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова.

Ранее боец оставил надпись в населённом пункте Марьинка: «позаботиться о матери, сестре и брате».

Роман погиб во время специальной военной операции вместе со своими товарищами. По предварительным данным, российская штурмовая группа попала в засаду и окружение.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что боец ЧВК из Искитима Новосибирской области пожаловался президенту.