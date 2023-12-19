Шойгу заявил, что ВСУ с начала СВО потеряли более 383 тысяч военнослужащих

Во время своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 383 тысяч военнослужащих убитыми и раненными. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

Также министр отметил, что в рамках контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет и 766 танков, включая 37 Leopard.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин 19 декабря выступил на расширенной коллегии Минобороны.