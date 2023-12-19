В конкурсе “Мисс Алтай” победила студентка из Новосибирска

Всего участвовало шесть девушек.

Как сообщает газета “Ажуда”, в Новосибирском государственном педагогическом университете на конкурсе “Мисс Алтай” победила студентка Новосибирского государственного технического университета Байана Иванова из Онгудая.

Конкурс проводили в несколько этапов: представление визитки, демонстрация национального костюма, проход в дизайнерских и вечерних нарядах.

За первое место в конкурсе боролись шесть кандидаток.

Напомним, что студентка из Новосибирска получила 50 тысяч за мемориал воинам СВО.