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общество

В конкурсе “Мисс Алтай” победила студентка из Новосибирска

Фото: социальные сети

Всего участвовало шесть девушек.

Как сообщает газета “Ажуда”, в Новосибирском государственном педагогическом университете на конкурсе “Мисс Алтай” победила студентка Новосибирского государственного технического университета Байана Иванова из Онгудая.

Конкурс проводили в несколько этапов: представление визитки, демонстрация национального костюма, проход в дизайнерских и вечерних нарядах.

За первое место в конкурсе боролись шесть кандидаток.

Напомним, что студентка из Новосибирска получила 50 тысяч за мемориал воинам СВО.

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Валерия Митрохина
Журналист

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