В мэрии Новосибирска назначили главу департамента транспорта

В Новосибирске сменили главу департамента транспорта.

Издание РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-секретаря мэра Глеба Черепанова сообщило о том, что в администрации Новосибирска озвучили имя исполняющего обязанности руководителя городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Им стала Олеся Богомазова.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мэр Новосибирска подписал распоряжение об увольнении начальника дептранса и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Константина Васильева с 15 декабря 2023 года.