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общество

В Новосибирске отменили фейерверк в Новый год на площади Ленина

Фото: freepik

Администрацией Новосибирска было принято решение отказаться от запланированного фейерверка.

В Telegram-канале "Новосибирск №1" сообщили о том, что в городе в ночь с 31 декабря на 1 января не будут запускать новогодний фейерверк. Это связано с тем, что по правилам безопасности улицу Ленина нужно оградить во время празднования и установить рамки. Поэтому администрацией города было принято решение отказаться от запланированного фейерверка.

Однако, чтобы сохранить новогоднюю атмосферу, с 23:00 до 02:00 по местному времени на площади будет звучать праздничная музыка.

Напомним, что в Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина.

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Валерия Митрохина
Журналист

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