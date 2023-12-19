В Новосибирске цирковым медведям нашли новый дом

Медвежата, которые были жертвами скандальных дрессировщиков Герасимовых в Новосибирске, нашли новый дом после четырех лет поисков.

Лада и Буся теперь живут в экопарке в Кемеровской области, а Ёлка, Кассандра и Джульетта — под Новосибирском. Об этом сообщила организация по защите животных

Сотрудники организации рассказали, что подготовка к переезду заняла много времени, включая оформление необходимых документов и обращение в профильные ведомства.

По прибытии в кемеровский экопарк специалисты разместили медведиц в вольерах. В первую ночь Лада и Буся спокойно спали, а после пробуждения с удовольствием поели. Новосибирские защитники животных присматривали за ними весь следующий день, но в конце концов им пришлось попрощаться.

Ёлка, Кассандра и Джульетта обрели новый дом недалеко от посёлка Садовый в Новосибирском районе. Их перевезли на территорию будущего частного экопарка.

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