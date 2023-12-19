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вчера 23:30
общество

В Новосибирской области безработица достигла исторического минимума

Фото: Pexels.com

Количество предложений в банке вакансий Новосибирской области — 30,5 тысяч.

Уровень безработицы в Новосибирской области достиг исторического минимума.

В настоящее время в официальном статусе безработных числится около 8,8 тысяч человек, что составляет 0,6% от общего трудового населения. Этот показатель на 0,3% ниже уровня, зафиксированного в 2022 году.

Банк вакансий Новосибирской области предоставляет более 30,5 тысяч предложений о работе. В структуре спроса преобладают вакансии в сферах промышленности, торговли, здравоохранения, образования и строительства. Специалисты центров занятости активно проводят адресную работу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в маршрутках до Академгородка вырастет стоимость проезда.

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Игорь Кириченко
Журналист

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