В Ростовской области возбудили дело об угрозе убийством семье погибшего военного

Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию виновных.

В Батайске (Ростовская область) сотрудники отдела дознания ОМВД России возбудили уголовное дело по факту угроз убийства в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова.

Дело возбудили по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На данный момент правоохранительные органы активно работают над выявлением и задержанием лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего бойца Рудакова.