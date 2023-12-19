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общество

В Ростовской области возбудили дело об угрозе убийством семье погибшего военного

Фото: Pexels.com

Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию виновных.

В Батайске (Ростовская область) сотрудники отдела дознания ОМВД России возбудили уголовное дело по факту угроз убийства в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова.

Дело возбудили по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На данный момент правоохранительные органы активно работают над выявлением и задержанием лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего бойца Рудакова.

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Игорь Кириченко
Журналист

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