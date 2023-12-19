«Боевой полковник»: под Новосибирском арестовали отца трёх детей, который зарезал человека

Начались расследования дел, которые за последний год натворил Дмитрий Земеров в Новосибирске и Мошковском районе. Дебошира отправили в СИЗО за то, что он зарезал человека. Как выяснилось, отец трёх детей много где отметился с арбалетом, выкрикивая, что он служит в ЧВК и является «боевым полковником».

Мошковский районный суд арестовал Дмитрия Земерова лишь со второго раза в пятницу, 15 декабря. В первый раз дебошира, зарезавшего человека, лишь продлили задержание на 72 часа. Второй раз суд постановил изолировать дебошира на 2 месяца.

«Дмитрию Земерову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — рассказали в Мошковском районном суде.

После событий, которые произошли в воскресенье, 10 декабря, жизнь в Мошковском районе закипела. Соседи по дачам припомнили Дмитрию Земерову всё.

Угрозы окружающим

Алексей Тосин – один из тех, кто ещё год назад говорил, что Дмитрия Земерова нужно изолировать от общества. Дачник поджигал жителю села Орск дом – о чём потерпевший не раз сообщал в Мошковский отдел полиции. Знает Алексей и что произошло в тот день, когда погиб Андрей Агеенко.

«Земеров в итоге переписал автомобиль на ранее сидевшего местного жителя. А через два часа позвонил ему и начал выражаться в его сторону в оскорбительной форме, — рассказывал Сиб.фм о предыстории происшествия Алексей Тосин. — Тот не выдержал этого и они вместе с Андреем Агеенко поехали туда. Я через 10 минут позвонил, Андрей трубку не брал. Я приехал, Агеенко лежал уже, а рядом стоит сидевший этот человек. Я спросил: «что случилось?» Он говорит: «я отходил, они вдвоём остались».

Часть местных жителей рассказывает, что, возможно, Андрей Агеенко пытался примирить конфликтующие стороны и за это получил смертельный удар ножом. Вечером парень умер в больнице. По странному стечению обстоятельств, этой ночью же умер от передозировки и Дмитрий Василевич, на которого Земеров переписал машину. Алексей Тосин же до задержания дебошира также успел получить угрозы.

«Его опер искал, позвонил мне, так как у меня был телефон Земерова. Я ему позвонил, узнал, что он в Новосибирске дома, на Кошурникова. Я у него спросил: «зачем ты Андрея ножом пырнул?» Он мне ответил, что я следующий,

- сообщил о последних событиях Алексей Тосин. — Также мы в прошлую пятницу – я, соседка Анна, которую он также поджигал, и мать погибшего Андрея Агеенко – были в областной прокуратуре и написали заявления на бездействие сотрудников».

«Я — полковник вооруженных сил!»

Задержали дебошира дома в квартире на улице Кошурникова в Новосибирске. Здесь, кстати, соседи после этого вздохнули свободно. Многие боялись писать заявления в полицию, но Дмитрий Земеров с арбалетом им был хорошо знаком. Он часто бегал по улице с криками: «я полковник вооружённых сил!»

В конце лета прошлого, 2022 года, Дмитрий Бунин также был обстрелян из арбалета. При этом всё, что сделал мужчина: помогал друзьям переезжать.

«У меня у друга девушка переезжала в этот дом на Кошурникова. Друг оставил машину во дворе, утром звонит мне, говорит: представляешь тут у меня и ещё у двух машин колёса порезали, стекла повыбивали. Можешь, говорит, подъехать: вместе съездим за колесом, — вспоминает события того дня Дмитрий Бунин. – Заехал, встал с торца дома и коротко посигналил. Друг менял колесо во дворе, я сказал: «сейчас поговорю по телефону и подойду». Слышу какие-то крики: кто-то что-то кричит. Открываю дверь машины и слышу следующее: вы стерпите прямую речь? Тогда: «п*******, е*****! Я вас убью. Никуда не уезжайте, сейчас мои друзья приедут».

Как выяснилось, орущего мужчину с голым торсом ближе к полудню разбудил сигнал машины: мужчина пил водку и только под утро уснул. Порезанные шины и разбитые стёкла автомобилей – тоже было его рук дело. Далее Дмитрий Земеров схватился за арбалет.

«Он ушёл, потом вернулся и кричит: «всё, п**** вам, огонь на поражение! Смотрю, он целится с боевого арбалета. Сначала думал, что он прикалывается, тут стрела в лобовое прилетает, — продолжает Дмитрий.

– Он опять: «огонь на поражение! П******** надо всех поубивать!» Он стреляет уже в соседа, попадает в крышу. Тот отъезжает на трёх колёсах, вызвали Росгвардию. Он им давай: «да я с такими как вы... я инструктор в ЧВК «Вагнер» Кричал: «я боевой полковник российской армии! Я вас всех поубиваю!»

Сотрудники Росгвардии составили протокол, но дело дальше не сдвинулось. Уже к концу 2022 года Дмитрий Бунин узнал, что проверка закончилась закрытым уголовным делом. Другие соседи вообще боялись писать заявления в полицию. Сейчас пострадавшие надеются, что все походы «боевого полковника» будут учтены.

О своём поведении Дмитрий Земеров сможет подумать в ближайшие 2 месяца, находясь в СИЗО. Грозит же дебоширу до 15 лет тюрьмы.