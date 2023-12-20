В Новосибирске заслуженный тренер Ильин заявил, что ему не предлагали работу с группой спортсменов

Заслуженный тренер России Александр Ильин побывал на приёме в прокуратуре Новосибирской области, также он рассказал Сиб.фм: предлагали ли ему новую работу в Министерстве спорта.

Заслуженный тренер России Александр Ильин узнал о своём увольнении в конце ноября. Как считает он сам, это произошло из-за затяжного конфликта в Федерации плавания Новосибирской области.

Скандал начался ещё в прошлом году, когда его воспитаннице Виталине Симоновой нужно было готовиться к Чемпионату России по плаванию. По словам Ильина, спортсменка не могла получить нужную ей дорожку в бассейне даже после того, как она с тренером обратилась к президенту Федерации плавания Сергею Герасимову.

«Нам предоставили «Нептун», а там «длинная вода», мы же готовились к дистанции на 25 метров. Можно было поднять бортик – было бы 25 метров, но он заявил, что ничего делать не будет, нашла коса на камень, и с этого начался конфликт, — рассказывал Сиб.фм Александр Ильин.

– Однако мы видели, что бассейн пустой. Раз нам воду не дали – я пошёл, купил абонемент на дорожку. Дорожка стоила 2,5 тысячи в час. Я заплатил за подготовку Виталины 35 тысяч рублей, и мне это не понравилось».

Тем не менее, тренер с пловчихой к соревнованиям подготовились, Виталина стала второй в личном зачёте, в эстафете её команда стала первой. Александр Ильин планировал продолжить подготовку пловчихи к Чемпионату России по длинной воде и Играм БРИКС, но в конце года тренер узнал о своём сокращении.

В министерстве спорта Новосибирской области объяснили увольнение Александра Ильина новыми законами и изменением системы оплаты труда.

«В 2023 году вступил в силу Федеральный закон от 30.04.2021 №127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым тренеры были переведены на должности тренеров-преподавателей. Для тренеров-преподавателей установлена почасовая система оплаты труда (у тренеров была «подушевая» система оплаты труда), — объясняют проблему в министерстве спорта Новосибирской области.

– В соответствии с приказом Минспорта России от 16.11.2022 № 1004 «Об утверждении федерального стандарта по виду спорта «плавание» на этапе высшего спортивного мастерства в группе должно быть минимум 4 человека. У Ильина А.М. группа этапа высшего спортивного мастерства состоит из одного спортсмена (Симонова О.В.)»

Корреспондент Сиб.фм поинтересовался у заслуженного тренера о том, предлагалось ли ему расширить группу спортсменов. Александр Ильин сообщил, что никакой компромисс так и не найден.

«Они лукавят. Вот Училище олимпийского резерва, где я работаю тренером, оказывает услугу региональному Центру спортивной подготовки, где работает Симонова. Две организации, которые относятся к министерству спорта. ЦСП обращается в Училище, чтобы выделить для спортсмена тренера, — объясняет Сиб.фм Александр Ильин. – Здесь лукавство про 4 человека. Приказ министерства касается организации СДЮШОР по водным видам спорта, куда я написал, чтобы меня перевели. Если меня туда переводят, то там работодатель по закону обязан мне предоставить 4 человека. Мне же ничего такого не предлагали. Мне говорят: «у тебя четыре года один человек». Я отвечаю: «так вы меня обеспечьте водой, дайте 4 человека. Я же не отказываюсь тренировать 4 человек!» Но вы понимаете, что спортсмены такого уровня – это штучный товар!»

Александр Ильин не против перевода в СДЮШОР и параллельно заниматься тренировкой Виталины Симоновой, но ему в этом отказывают.

«Мне замминистра спорта ответил, что там директор и президент Федерации в одном лице Герасимов Сергей Валерьевич. Он против. Он не хочет, чтобы вы там были. Ему там будет некомфортно. А некомфортно в том плане, что я буду требовать исполнения законов и по нормам. Чтобы он обеспечивал спортсменов, то есть выполнял свои профессиональные обязанности!»

- подчёркивает Ильин.

А буквально вчера, 18 декабря, заслуженный тренер Александр Ильин побывал на приёме у заместителя прокурора Новосибирской области Виталия Дымолазова в качестве эксперта. Сейчас продолжается разбирательство и с законностью поборов на спортивные соревнования – на них родители юных пловцов пожаловались ещё в августе.

«Было 40 обращений, везде идут отписки. Евгений Чумаченко обратился в представительство Генеральной прокуратуры, показал отписки и сказал, что будет писать Краснову и Бастрыкину. Он сказал: «давайте, пока не будете писать, я позвоню в областную прокуратуру, вас примут». Через три дня назначили приём, — продолжает тренер. – Я ходил в прокуратуру вместе с Чемаченко и объяснял, почему это незаконно».

Свой вопрос Александр Ильин тоже не намерен оставить без внимания: если нужно тренер вместе с Виталиной Симоновой дойдёт и до Федерации плавания России.