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общество

В торговом центре Новосибирска задымился подвал — людей эвакуировали

Фото: freepik

В Новосибирске произошло задымление в подвале ТЦ.

По данным Telegram-канала “ACT-54 Black”, в Новосибирске посетителей и персонал эвакуировали из ТЦ «Амстердам» на Геодезической из-за задымления в подвальных помещениях.

Как сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в здании произошло короткое замыкание, но без последующего горения. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Сейчас задымления нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области при пожарах сотрудники МЧС за неделю спасли 14 человек.

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Валерия Митрохина
Журналист

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