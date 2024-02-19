В торговом центре Новосибирска задымился подвал — людей эвакуировали

В Новосибирске произошло задымление в подвале ТЦ.

По данным Telegram-канала “ACT-54 Black”, в Новосибирске посетителей и персонал эвакуировали из ТЦ «Амстердам» на Геодезической из-за задымления в подвальных помещениях.

Как сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в здании произошло короткое замыкание, но без последующего горения. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Сейчас задымления нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области при пожарах сотрудники МЧС за неделю спасли 14 человек.