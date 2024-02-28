Министр образования НСО прокомментировала ситуацию с «интимными» фото учительницы

Преподаватель находится в положении.

Напомним, что в Куйбышеве Новосибирской области на учительницу школы-интернат Марину Львову написали донос в Министерство образования региона за интимные фотографии, которые она якобы опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». После этого неизвестные стали распространять информацию об этом в соцсетях.

«Учитель русского языка, литературы и истории школы-интернат города Куйбышев Марина Львова размещала снимки интимного характера в публичном доступе», — заявил аноним.

В Министерстве образования Новосибирской области решили опубликовать фотографии, из-за которых неизвестный написал донос. На опубликованных кадрах видно, что Львова часто любила публиковать фото со своим супругом, где они обнимаются и целуются. Также присутствует фото, где учительница целуют в щеку свою подругу.

После этого учительница хотела написать главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Мария Жафярова, министр образования региона, прокомментировала скандал из-за «откровенных» фотографий учительницы.

По ее словам, в министерство поступило обращение от жителя Куйбышева, где он сообщил, что снимки учителя русского языка и литературы нарушают нравственные нормы, и попросил уволить преподавателя.

Чтобы оградить учителя от многочисленных обсуждений, ей предложили удалить фотографии, которые могут быть рассмотрены, как спорные. Речь об увольнении и выговоре не шла.