сегодня
07 марта, 10:19
пробки
5/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 90.34 | eur 98.20
сегодня
07 марта, 10:19
пробки
5/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 90.34 | eur 98.20
сегодня 07:58
общество

Известны даты приема заявлений на обучение в 1 класс в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске уже с апреля можно подавать заявления на обучение в 1 класс.

В департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили, что с 1 апреля 2024 года родителям можно будет обратиться в школы и отдел образования по месту жительства ребенка, чтобы подать заявление на обучение в 1 классе.

Однако для детей, которые не проживают на закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля.

А тем, кому не хватило места в определенной школе, могут обратиться в отдел образования своего района.

Напомним, что в школах Новосибирской области появятся новые стоматологические кабинеты.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в