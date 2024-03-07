Известны даты приема заявлений на обучение в 1 класс в Новосибирске

В Новосибирске уже с апреля можно подавать заявления на обучение в 1 класс.

В департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили, что с 1 апреля 2024 года родителям можно будет обратиться в школы и отдел образования по месту жительства ребенка, чтобы подать заявление на обучение в 1 классе.

Однако для детей, которые не проживают на закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля.

А тем, кому не хватило места в определенной школе, могут обратиться в отдел образования своего района.

Напомним, что в школах Новосибирской области появятся новые стоматологические кабинеты.