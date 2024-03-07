Жители Новосибирска выиграли в лотерею 827 миллионов рублей в прошлом году

В прошлом году жители Новосибирска выиграли в лотерею 827 миллионов рублей.

Издательство РБК Новосибирск, ссылаясь на пресс-службу компании "Стoлото", сообщило, что в 2023 году жители Новосибирска выиграли в лотерею 827 миллионов рублей — это на 14% больше показателей предыдущего года.

В пресс-службе “Столото” сообщили, что чаще всего победители тратят деньги на ремонт, ипотеку, а также на закрытие кредитов. Пожилые победители тратят деньги на улучшение собственного здоровья.

Напомним, что за лето жители Новосибирска выиграли в лотереях 4 млн рублей.