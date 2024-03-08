Россиянки назвали свои любимые «женские» фильмы

Россиянки выбрали свои любимые «женские» фильмы в честь Международного женского дня.

Проект Кино Mail.ru провел опрос среди российских зрительниц, чтобы узнать, какие фильмы они предпочитают.

Исследование выявило, что среди выбранных картин оказались как советские хиты, такие как «Ищите женщину», «Самая обаятельная и привлекательная», «Девчата» и «Москва слезам не верит», так и мировые киноклассики, включая «Дневник Бриджит Джонс», «Красотка», «8 подруг Оушена», «Гордость и предубеждение», «Дьявол носит Prada», «8 женщин», «Чего хотят женщины» и многие другие.

Россиянки явно предпочитают разнообразные жанры и наслаждаются как отечественными, так и зарубежными фильмами о женщинах.

Напомним, Новосибирскстат составил портрет жительницы региона.