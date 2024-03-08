В Челябинске пешеход месяцами уничтожал авто не пропустившего его водителя

В Челябинске осудят мстительного мужчину, который срывал злость на машине не уступившего ему дорогу земляка.

35-летний челябинец переходил дорогу по нерегулируемой «зебре», но автомобиль Hyundai Solaris не остановился. Обиженный пешеход нашел иномарку во дворе и попрыгал на ее крыше.

Видимо, злость не прошла, потому как через несколько дней мужчина облил транспорт краской. После этого инцидента владелец решил спрятать своего «железного коня». Вернувшийся на место через несколько месяцев автомобиль снова увидел вандал — и разбил стекла и фары молотком. Общий ущерб — 260 тысяч рублей.

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