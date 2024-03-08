ВОЗ предупредила женщин об опасности употребления алкоголя 8 марта

ВОЗ рекомендует воздержаться от употребления алкоголя во время празднования Международного женского дня 8 марта.

Организация обратила внимание на связь между употреблением алкоголя и риском развития рака молочной железы. Эта информация содержится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

В документе отмечается, что многие люди не осознают, что употребление алкоголя является основным фактором риска развития рака молочной железы, и поэтому отмечают 8 марта, поднимая бокал с алкоголем. ВОЗ призывает повысить осведомленность о связи между алкоголем и этим видом рака, так как это серьезная проблема для здоровья женщин.

По результатам недавнего исследования выяснилось, что только 21% женщин в 14 европейских странах знают о связи между употреблением алкоголя и риском развития рака молочной железы. Уровень осведомленности среди мужчин еще ниже — только 10% опрошенных знают об этой связи. ВОЗ считает, что низкая осведомленность является препятствием для профилактики рака молочной железы.

Организация объясняет, что употребление алкоголя влияет на уровень эстрогенов, которые играют важную роль в развитии и прогрессировании рака молочной железы. Повышенный риск этого заболевания может быть частично обусловлен влиянием алкоголя на уровни этих гормонов.

Рак молочной железы является серьезной проблемой для женщин в Европейском регионе ВОЗ. Только в 2022 году было зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания. Алкоголь является основным предотвратимым фактором риска рака молочной железы для женщин в Европе. Он вызывает 66% всех случаев рака, связанных с алкоголем. Это подчеркивается в заявлении ВОЗ.

Напомним, новосибирцы рассказали, что подарят женщинам на 8 марта.