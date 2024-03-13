Стали известны даты весенних каникул в Новосибирске

Известно, когда у школьников начнутся весенние каникулы в Новосибирске.

По данным министерства просвещения России, в 2024 году весенние каникулы у школьников пройдут с 25 по 31 марта.

Как сообщает мэрия Новосибирска, в каждой школе график могут изменять самостоятельно, поэтому сроки каникул лучше искать на официальных сайтах общеобразовательных организаций.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в образовательных учреждениях по всей России находятся избирательные участки, в том числе и в Новосибирске с 15 по 17 марта будут работать школы во время выборов президента.