Кандидат «Новых людей» обошел Путина на выборах на одном участке Новосибирска

На одном из избирательных участков Новосибирска кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков оказался на первом месте.

По данным ЦИК России, в общежитии № 4 Новосибирского государственного университета на участке № 1953 проголосовало 2350 человек. За Даванкова галочку поставили 853 избирателей — это 42,5 %. Владимир Путин здесь же набрал 40,66 %, Леонид Слуцкий (ЛДПР) взял 4,98 % «за», Николай Харитонов (КПРФ) — 4,75 %.

Напомним, в целом по России действующий президент Владимир Путин, по результатам обработки 100 % протоколов со всех регионов набрал 87,28 % голосов. На втором месте Николай Харитонов, собравший 4,32% голосов избирателей, Даванков с результатом 3,83 % оказался третьим. На четвертом месте Леонид Слуцкий, получивший поддержку 3,2 % избирателей.