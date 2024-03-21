Под Новосибирском 1 сентября планируют открыть новую школу искусств

Учреждение будет рассчитано более чем на 200 учеников.

В Черепаново к 1 сентября 2024 года планируют ввести в эксплуатацию новую детскую школу искусств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Учреждение будет рассчитано более чем на 200 учеников, которым будут доступны классы музыки, хореографии, звукозаписи, гончарного мастерства и анимации, а также зрительный зал на 150 мест.

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, сам корпус школы уже полностью построен, сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, обустройством фасада, а с наступлением тепла будет благоустроена прилегающая территория, на которой в результате должен появиться целый парк – единый комплекс со сценой и детскими площадками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что власти Новосибирска зарезервируют участок для трамвайного депо.