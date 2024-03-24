Из-за теракта в «Крокусе» НГПУ отменил очные занятия 24 марта

Студентов новосибирского вуза перевели на дистанционное обучение.

Теракт в «Крокус Сити Холле» привел к отмене очных занятий в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ). Студентов перевели на дистанционное обучение, а также отменили спортивные и развлекательные мероприятия 23 и 24 марта.

Администрация НГПУ выразила соболезнования пострадавшим и их семьям, подчеркнув, что их мысли сейчас с теми, кто потерял своих близких. Подобные меры безопасности были приняты и в Новосибирском государственном университете (НГУ) и Новосибирском государственном экономическом университете (НГУЭУ).

Также был отменен День открытых дверей в НГУ, который должен был состояться 24 марта. Напомним, что вооруженные неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, погибли не менее 133 человек.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что школьница из Новосибирска высмеяла теракт в «Крокусе».