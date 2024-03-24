НОВАТ перенёс на июнь спектакли, запланированные на 24 марта

НОВАТ заявил о переносе спектаклей, которые должны были состояться в день траура 24 марта.

Новосибирский театр НОВАТ объявил о переносе спектаклей, запланированных на 24 марта, после теракта, произошедшего в Crocus City Hall. Показы балетов и спектакля будут перенесены на 9 июня.

Решение о переносе спектаклей было принято в связи с объявлением дня траура президентом Владимиром Путиным. Билеты на отмененные показы останутся действительными, но зрители также смогут вернуть их и получить полный возврат средств.

В НОВАТе ранее заявили, что не отменят показы, запланированные на ближайшие дни, чтобы не лишать зрителей радости. Однако губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отмене всех развлекательных и крупных массовых мероприятий в регионе.

События Транссибирского Арт-фестиваля в Новосибирской филармонии также были отменены, а другие театры, такие как "Старый дом", "Красный факел", "Глобус", также сообщили об отмене показов в ближайшее время.

22 марта неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в Crocus City Hall. Погибли не менее 133 человек.

Напомним, в Новосибирске приспустили государственные флаги в день траура 24 марта.