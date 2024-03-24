Олег Газманов перенёс концерт в Новосибирске из-за теракта в Подмосковье

Концерт Олега Газманова в Новосибирске отменен из-за теракта в Москве. Певец объявил об этом в своих социальных сетях.

В связи с трагедией в «Крокусе» Газманов решил перенести выступления в нескольких городах Сибири на другие даты.

«Вся моя группа и я вместе со всей страной скорбим по погибшим и желаем выздоровления раненым. В связи с терактом и трауром мои концерты в Кемерово, Новосибирске и Барнауле переносятся», — отметил артист.

Выступление Газманова должно было проходить в Доме ученых. Новая дата концерта пока не определена, но все приобретенные билеты останутся действительными.

Напомним, что вооруженные неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, погибли не менее 133 человек.

Ранее Сиб.фм писал, что школьница из Новосибирска высмеяла теракт в «Крокусе».