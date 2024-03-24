Сальмонеллез выявили у нескольких воспитанников новосибирского детсада

Прокуратура начала проверку после отравления нескольких детей в дошкольном учреждении в Новосибирске.

В детском саду №95 в Новосибирске у нескольких детей был диагностирован сальмонеллез. Родители одной из девочек сообщили о случаях отравления, признаками которого были рвота, жидкий стул и повышенная температура. Четверо детей обратились за медицинской помощью, двое из них были госпитализированы. Прокуратура Новосибирской области начала проверку.

По словам родителей, Роспотребнадзор не начал эпидемиологическое расследование из-за недостаточного количества подтвержденных случаев сальмонеллеза. Однако заведующий детским садом принял решение закрыть одну из групп на карантин.

Дочь одной из мам была доставлена в инфекционную больницу, где ей был поставлен диагноз сальмонеллеза. Позднее выяснилось, что такой же диагноз был поставлен еще одному мальчику из этого же детского сада. Еще двое детей обратились за помощью, но отказались от госпитализации.

Напомним, ранее 37 человек отравились роллами в Новосибирске.