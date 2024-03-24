В ТРЦ Новосибирска усилили меры безопасности после теракта в Подмосковье

СМИ обратили внимание на усиленные меры безопасности в одном из новосибирских ТРЦ,

В ТРЦ «Аура» в Новосибирске внедрили новые меры безопасности. Сегодня журналист BFM-Новосибирск посетил торговый центр и обнаружил, что часть входов на подземные парковки была закрыта охраной.

«В комплексе большое количество выходов и значимая часть из них на данный момент закрыта. На дверях повесили таблички, что доступ в здание осуществляется только через центральный вход. Эту информацию также подтвердили охранники ТРЦ», — уточнил журналист.

Главный вход в здание пока открыт, но через парковку можно попасть только через центральный вход.

Также стоит отметить, что теперь к каждому выходу прикреплен сотрудник полиции, а не только охранник. Например, одного мужчину с крупным чемоданом попросили показать содержимое. В его сумке оказались провода и инструменты, возможно, он занимается ремонтом.

Напомним, в Новосибирске пройдёт концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле».