В Новосибирске ищут трех без вести пропавших в марте подростков

В марте в Новосибирске потерялись двое подростков, которых до сих пор не могут найти.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Лиза Алерт” волонтеры опубликовали пост о поиске Владислава Кузнецова, 14 лет. Последний раз подростка видели 19 марта в Дзержинском районе Новосибирска.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, голубые глаза. Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы и белую шапку.

В этот же период в Октябрьском районе пропала 12-летняя девочка с короткой прической, чье имя неизвестно. С 24 марта ребенка никто не видел.

Особые приметы девочки: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы, каре, зеленые глаза, есть также шрам на подбородке, на обеих бровях выбриты полоски. Была одета в черную куртку с капюшоном, черное худи, бело-серые кроссовки и темно-синие брюки.



В число пропавших попала и 9-летняя Ангелина Яковлева, которую видели последний раз 25 марта в Ленинском районе.

Приметы Ангелины: рост 135 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза зелено-голубые. Была одета в разноцветную куртку с рисунком листьев, малиновые штаны, белые сапоги и серую шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52.