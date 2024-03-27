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Глава студенческой организации, участники которой спасали людей в «Крокусе», погиб

Фото: Руслан Мурзаев / Сиб.фм

По последним данным, погибло 139 человек.

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холл» произошел теракт.

В тот день двое подростков, Роман и Владислав, смогли спасти около сотни посетителей. Они провели людей через запасные выходы на минус первом этаже здания.

Андрей Сыропятов, руководитель студенческой организации, в которой состояли подростки, погиб при теракте.

Напомним, что в Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Фаридуни.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл» собрали 368 миллионов рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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