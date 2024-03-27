Глава студенческой организации, участники которой спасали людей в «Крокусе», погиб

По последним данным, погибло 139 человек.
22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холл» произошел теракт.
В тот день двое подростков, Роман и Владислав, смогли спасти около сотни посетителей. Они провели людей через запасные выходы на минус первом этаже здания.
Андрей Сыропятов, руководитель студенческой организации, в которой состояли подростки, погиб при теракте.
Напомним, что в Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Фаридуни.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл» собрали 368 миллионов рублей.