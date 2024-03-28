Что известно о школьнице из Новосибирска, которая призывала к теракту в метро

Проверка по данному факту продолжается.

Напомним, новосибирцы стали получать фейковые сообщения с предложением устроить теракт в метро 6 апреля.

Выяснилось, что их рассылала школьница с фальшивого аккаунта. Сообщения поступали не только жителям Новосибирска, но и людям из других регионов.

Через время ее нашли сотрудники полиции и ФСБ в Новосибирске. Она рассказала, что отнеслась к рассылке сообщений как к шутке. Однако когда к ней пришли люди в форме, девочка осознала серьезность ситуации и извинилась.

«Я очень раскаиваюсь, что так сделала, это очень неправильно. Просто, скорее всего, пересмотрела всего в телеграм-канале. Это очень плохо», — сказала девочка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали подростков, которые нарисовали свастику.