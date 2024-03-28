С улиц Новосибирска вывезли почти два млн кубометров снега

Почти два миллиона кубометров снега вывезли с улиц Новосибирска.

Как сообщает НДН.Инфо, ссылаясь на данные служб Новосибирска, в области от снега и наледи очистили 3 808 кровель домов, также подрядчики вывезли 1 678 331 кубометр снега. В том числе, с середины текущего месяца были очищены русла девяти малых рек Новосибирской области.

Со следующего месяца службы планируют расконсервировать 5 089 дождеприемников.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в апреле в Новосибирской области ожидается до +18 градусов и небольшие дожди.