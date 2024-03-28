Телеведущий Отар Кушанашвили обозвал дураком новосибирского актера Кологривова

Скандального актера из Новосибирска Никиту Кологривова телеведущий Отар Кушанашвили назвал дураком после его скандала в баре.

В своем шоу «Каково?!» шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили высказался в сторону актера Никиты Кологривова после нашумевшего дебоша в баре Новосибирска.

Отар считает, что актер должен был сразу признать свою вину и, прежде всего, извиниться перед своими фанатами.

«Ну дурак? Упади на колени, бей лбом своим пустым пол и говори: “Извините, вел себя как свинья”», — высказался в сторону Никиты шоумен.

Отар также отметил актерское мастерство Кологривова, сравнив его с собственным котом.

Напомним, что ночью 18 марта новосибирский актер Никита Кологривый устроил дебош в местном баре, за что его отправили под арест на 7 суток. Всю хронологию событий по данному инциденту можно прочесть в материале Сиб.фм.