В Новосибирске полиция нашла школьницу, которая рассылала сообщения о теракте

Школьница в Новосибирске рассылала сообщения о теракте для забавы.

Как сообщает Atas.info со ссылкой на пресс-службу МВД Новосибирской области, полиция региона нашла школьницу, которая рассылала ложные сведения о теракте с целью развлечения.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, правоохранительные органы нашли девочку и приехали к ней домой. Осознав всю серьезность и опасность действий, школьница извинилась за содеянное и сказала, что впредь не будет больше этим заниматься.

Однако проверка по данному факту все еще продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске студентов и педагогов призывают игнорировать организаторов терактов.